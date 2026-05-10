Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к реальным встречам. Украина давно подготовилась к переговорам для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Поиск формата для завершения войны

По словам главы государства, украинская сторона уже длительное время готова к проведению встреч. Сейчас необходимо определить конкретный формат для диалога.

"Немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну, надежно гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью таких переговоров должно быть не только прекращение боевых действий, но и создание надежных гарантий безопасности для Украины.