ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский

19:40 10.05.2026 Вс
2 мин
В Кремле заговорили о реальных шагах
aimg Сергей Козачук
Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к реальным встречам. Украина давно подготовилась к переговорам для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране и назвал главное условие

Поиск формата для завершения войны

По словам главы государства, украинская сторона уже длительное время готова к проведению встреч. Сейчас необходимо определить конкретный формат для диалога.

"Немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну, надежно гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью таких переговоров должно быть не только прекращение боевых действий, но и создание надежных гарантий безопасности для Украины.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на территории третьего государства. Главным условием для такой встречи Кремль назвал подписание финального договора между странами.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который передал Путину послание от украинского лидера, отметил, что Зеленский должен сам позвонить диктатору, если он действительно заинтересован в переговорах по завершению войны.

Параллельно с этим глава Кремля продолжает тормозить гуманитарные процессы. В частности, Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к масштабному обмену, чем фактически сорвал договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"