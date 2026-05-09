У Путина зашкаливает паранойя: охрана снимает с чиновников РФ даже часы

Чиновники РФ разного ранга, которые встречаются с диктатором РФ Путиным, теперь должны сдавать ФСО наручные часы, даже механические. Это требование неожиданно стало действовать уже с середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционный Кремлю проект "Можем объяснить ".

Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили журналистам новые правила.

"Телефоны запрещены уже давно, теперь к этим требованиям добавились и часы - как электронные, так и механические", - сказал один из собеседников проекта.

Сами журналисты тоже убедились, что на руках чиновников, которые встречаются с Путиным, действительно нет часов. Например, хронометры "забыл" надеть глава Тамбовской области Евгений Первышов, хотя он носит часы как в повседневной жизни, так и на официальных мероприятиях. Не было часов и на руках главы Тамбовской области Артема Здунова.

Особенно ярко эта деталь во внешнем виде гостей Путина заметна на примере главы "Камаза" Сергея Когогина. На встрече с хозяином Кремля обе его руки были свободны от хронометра.

Однако во время встречи с премьером Мишустиным на руке Когогина были хорошо заметны часы. Да и в повседневной жизни он носит их регулярно, подтвердил журналист, освещающий деятельность "Камаза".

Фото: чиновники на встрече с Путиным без часов ("Можем объяснить")

Ребята, я свой

Чтобы разница не бросалась в глаза сам Путин тоже стал снимать часы во время встреч с глазу на глаз в своем кабинете. Но на одной из таких аудиенций - с главой Чечни Рамзаном Кадыровым - произошел конфуз.

Путин, судя по всему, забыл снять свои часы. И в результате всю встречу просидел, прикрывая их левой рукой.

Все равны, но есть "равнее"

Новые жесткие требования не касаются членов близкого путинского круга - то есть людей, которые давно с ним знакомы, говорит собеседник журналистов.

"Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается - во всяком случае, пока что. Более мелким сошкам уже ничего нельзя", - утверждает источник.

Его слова подтверждаются записью со встречи Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. На левой руке главы госкорпорации виднеются часы, в отличие от рядовых чиновников и губернаторов. Чемезов и Путин дружат более 40 лет.