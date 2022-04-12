"Чистка" в ФСБ, міни уповільненої дії у Харкові, результати виборів у Франції: новини за 11 квітня

Президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні, окупанти закинули до Харкова міни уповільненої дії, Еммануель Макрон здобув перемогу у першому турі президентських виборів. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 11 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти застосували проти українських захисників й цивільного населення в Маріуполі невідому отруйну речовину. Снаряд було скинуто з ворожого БПЛА.

Російські окупанти вночі дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через що проспект Олександрівський перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

Збройні сили України збили російський літак в Луганській області. Повітряну ціль вразили сьогодні, 11 Квітня.

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Російські окупанти у Маріуполі взяли у полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

У місті Ірпінь Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня.

Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні, - Bellingcat

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні. Він розповів, що під неї попали щонайменше 150 офіцерів 5-ої служби, які займалися "українським питанням".

За його словами, колишній керівник 5-ї служби вже два тижні не бере слухавку і з ним немає зв’язку. Також журналіст розповів, що масштабні "чистки" йдуть і серед колишніх підлеглих генерал-полковника.

Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною. Та додав, що вогонь не будуть припиняти до тих пір, поки не буде "досягнуто остаточної домовленості".

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період самого першого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки що не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - розповів Лавров.

Боррель закликав країни ЄС надати Україні всю необхідну зброю, - Bloomberg

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу надати Україні всю зброю, яку вона просить. Причому в терміновому порядку.

За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської військової кампанії.

У Путіна проти Фінляндії та Швеції в НАТО: не принесе безпеку до Європи

У президента Росії Володимира Путіна виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. У Кремлі підкреслюють, що цей крок не принесе безпеку в Європу. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Сам по собі альянс є скоріше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність. Подальше розширення альянсу не принесе додаткової безпеки на європейський континент", - зазначив він.

Макрон переміг в першому турі президентських виборів

У Франції завершився перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон.

Другий тур французьких президентських виборів відбудеться вже 24 квітня.