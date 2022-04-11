ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні, - Bellingcat

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 09:24
Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні, - Bellingcat Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що президент РФ Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні. Він розповів, що під неї попали щонайменше 150 офіцерів 5-ої служби, які займалися "українським питанням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Грозєва в ефірі телеканалу "Популярна політика".

За його словами, колишній керівник 5-ї служби вже два тижні не бере слухавку і з ним немає зв’язку.

Також журналіст розповів, що масштабні "чистки" йдуть і серед колишніх підлеглих генерал-полковника.

Так, за даними Грозєва, "українським питанням" в 5-й службі ФСБ займалися 150 офіцерів і "значну" їхню частину вже звільнили або ж заарештували.

"Цікаво, що відбувається з людьми, які були в підпорядкуванні Бєсєди. Він же там не один був - там було, як вам казав, 150 офіцерів ФСБ, які займалися "українським питанням". Можу сказати, що значна їхня частина, якщо не заарештована, то точно вже не працює в ФСБ. Чистка точно пройшла. За декілька днів, сподіваюся, Bellingcat зможе опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", - розповів журналіст.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович в контексті новини про переведення керівника 5-ї служби ФСБ Росії Сергія Бесіди в СІЗО виразив впевненість, що там вже шукають винних у провалі війни проти України. Причому розглядаючи їх тільки як зрадників.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін ФСБ Bellingcat Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни