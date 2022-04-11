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Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї: є загиблий

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Лисичанськ, Понеділок 11 квітня 2022 16:11
Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї: є загиблий Фото: окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 квітня російські окупанти обстріляли Лисичанськ Луганської області із важкого озброєння. Ворог влучив у багатоповерхівку, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.

"рашисти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння. Один загиблий. Пряме попадання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого. Інформація буде оновлюватися", - написав Гайдай.

Крім того, за його словами окупанти зруйнували у Сєвєродонецьку офісну будівлю.

"росіяни зруйнували у Сєвєродонецьку "стратегічний об‘єкт". Офісне приміщення обвалилося і палає. В обласному центрі внаслідок обстрілу сталося загоряння нежитлової споруди, під час гасіння відбулося обвалення даху та стін. Площа пожежі складає 150 кв.м. Постраждалих немає", - повідомив Гайдай.

Фото: окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку російських окупантів під Золотим в Луганській області, в якій практично кожне місто зазнало ворожих обстрілів.

Додамо, військові угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі протягом тижня 51 ворожу атаку, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.

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