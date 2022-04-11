У Путіна проти Фінляндії та Швеції в НАТО: не принесе безпеку до Європи

У президента Росії Володимира Путіна виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. У Кремлі підкреслюють, що цей крок не принесе безпеку в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.