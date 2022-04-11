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У Путіна проти Фінляндії та Швеції в НАТО: не принесе безпеку до Європи

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Москва, Понеділок 11 квітня 2022 12:42
У Путіна проти Фінляндії та Швеції в НАТО: не принесе безпеку до Європи Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Ілона Свиридова

У президента Росії Володимира Путіна виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. У Кремлі підкреслюють, що цей крок не принесе безпеку в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Сам по собі альянс є скоріше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність. Подальше розширення альянсу не принесе додаткової безпеки на європейський континент", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Швеції почали формувати парламентську більшість для вступу в НАТО.

Також повідомлялося, що США роблять велику ставку на розширення Північноатлантичного альянсу за рахунок Фінляндії та Швеції.

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