ЗСУ збили російський літак у Луганській області, - Гайдай
Збройні сили України збили російський літак в Луганській області. Повітряну ціль вразили сьогодні, 11 Квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - зазначив він.
Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення противник втратив 154 літаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, в результаті попадання в багатоповерхівку є як мінімум один загиблий.
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