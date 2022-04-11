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ЗСУ збили російський літак у Луганській області, - Гайдай

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Луганська область, Понеділок 11 квітня 2022 16:36
ЗСУ збили російський літак у Луганській області, - Гайдай Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України збили російський літак в Луганській області. Повітряну ціль вразили сьогодні, 11 Квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - зазначив він.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення противник втратив 154 літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, в результаті попадання в багатоповерхівку є як мінімум один загиблий.

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