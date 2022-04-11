Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною. Та додав, що вогонь не будуть припиняти до тих пір, поки не буде "досягнуто остаточної домовленості".

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період самого першого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки що не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - розповів Лавров.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС РФ назвав нову ціль так званої "спецоперації" в Україні, заявивши, що вона нібито покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 47-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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