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Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною

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Москва, Понеділок 11 квітня 2022 17:37
Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойових дій під час переговорів з Україною Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною. Та додав, що вогонь не будуть припиняти до тих пір, поки не буде "досягнуто остаточної домовленості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період самого першого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки що не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - розповів Лавров.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС РФ назвав нову ціль так званої "спецоперації" в Україні, заявивши, що вона нібито покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 47-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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