Макрон переміг в першому турі президентських виборів
Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
У Франції завершився перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Франції.
Згідно з даними міністерства:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") вийшов на перше місце набравши 27,84% голосів;
- тим часом Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") набрала 23,15%;
- на третьому місці Жан-Люк Меленшон ("Нескорена Франція"), за якого проголосували 21,95% виборців.
- Ерік Земмур ("Reconquête")отримав 7,07% голосів;
- Валері Пекресс ("Республіканці")- 4,78%;
- Яннік Жадо ("Європа - Екологія - Зелені") - 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
- інші ж кандидати на посаду президента отримали менше 3% голосів.
Фото: президент Франції Емануель Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)
Коли очікувати другого туру виборів?
Другий тур французьких президентських виборів відбудеться вже 24 квітня.
Згідно з даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop, станом на 8 квітня:
- 52% виборців планували голосувати за Макрона;
- 48% виборців планували голосувати за Ле Пен;
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці про кожного кандидата на посаду президента в Франції.