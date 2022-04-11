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Макрон переміг в першому турі президентських виборів

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Понеділок 11 квітня 2022 15:11
Макрон переміг в першому турі президентських виборів Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції завершився перший тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Франції.

Згідно з даними міністерства:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") вийшов на перше місце набравши 27,84% голосів;
  • тим часом Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") набрала 23,15%;
  • на третьому місці Жан-Люк Меленшон ("Нескорена Франція"), за якого проголосували 21,95% виборців.
  • Ерік Земмур ("Reconquête")отримав 7,07% голосів;
  • Валері Пекресс ("Республіканці")- 4,78%;
  • Яннік Жадо ("Європа - Екологія - Зелені") - 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
  • інші ж кандидати на посаду президента отримали менше 3% голосів.

Макрон переміг в першому турі президентських виборів

Фото: президент Франції Емануель Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)

Коли очікувати другого туру виборів?

Другий тур французьких президентських виборів відбудеться вже 24 квітня.

Згідно з даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop, станом на 8 квітня:

  • 52% виборців планували голосувати за Макрона;
  • 48% виборців планували голосувати за Ле Пен;

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці про кожного кандидата на посаду президента в Франції.

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