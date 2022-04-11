ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі окупанти захопили у полон моряків ліберійського вантажного судна

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 11 квітня 2022 16:05
У Маріуполі окупанти захопили у полон моряків ліберійського вантажного судна Фото: у Маріуполі окупанти взяли у полон моряків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Маріуполі взяли у полон екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у полон окупантів також потрапила дружина капітана. Всього на борту корабля були 18 українців та 1 громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно у порту Маріуполя.

За попередніми даними, їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Проте наразі точне місцезнаходження екіпажу - невідоме.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі окупанти запропонували екіпажам суден "евакуацію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком України. Чи зможе Макрон знову перемогти Ле Пен на виборах у Франції