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В Ірпені на три доби ввели комендантську годину

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Ірпінь, Понеділок 11 квітня 2022 22:18
В Ірпені на три доби ввели комендантську годину Комендантська година в Ірпені (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ірпінь Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.

"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він.

Також Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.

Окрім того, він додав, що проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій і знищили християнську місію.

Також ми писали, що в Ірпінь з Києва почали прокладати водогін.

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