В Ірпені на три доби ввели комендантську годину

У місті Ірпінь Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.

"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він.

Також Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.

Окрім того, він додав, що проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.