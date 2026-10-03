В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
На фоне последних атак России в Киеве обновили правила движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Подольским мостовым переходом движение транспорта будут временно перекрывать (до 15 мин после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.
Южным мостом - движение транспорта будут временно перекрываться с правого на левый берег (до 15 мин после начала воздушной тревоги).
Выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала "Выдубичи".
Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр не будет перекрываться.
Удары по мостам в Киеве
Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.
В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Пострадали два человека.
Накануне под ударом находился Южный мост в Киеве.
Первый удар мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами.
Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.
Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.