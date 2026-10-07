"Страшнее транспортного коллапса": что грозит Киеву из-за ударов РФ по мостам

Одновременное перекрытие нескольких мостов в Киеве не приведет к полному транспортному коллапсу. Однако сочетание нескольких неблагоприятных факторов способно вызвать серьезные проблемы на дорогах.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов .

Почему закрытие мостов не повлечет за собой коллапс

По словам эксперта, даже если одновременно перекрыть несколько мостов через Днепр, люди начнут менять свои решения по поводу поездок.

"Транспортного коллапса из-за мостов не будет, он не возможен. Люди ежедневно принимают для себя новые решения", - отметил Беспалов.

Он объяснил, что люди, живущие на левом берегу, но работающие на правом, в такой ситуации могут отказаться от части поездок, сменить работу, маршрут, время выезда или вид транспорта.

"Однако могут быть локальные проблемы. Например, если одновременно перекрыть несколько мостов, среднее время поездки очень увеличится. Но все равно человек сможет добраться до места назначения", - сказал эксперт.

Когда ситуация может обостриться

В то же время, транспортная ситуация может стать значительно сложнее, если одновременно возникнет несколько проблем.

В частности, дополнительным фактором может стать непогода. По словам Беспалова, сильный ливень может повлечь за собой ДТП, ухудшить видимость и привести к остановке части транспорта.

"Если пойдет ливень, который спровоцирует много ДТП, уменьшит видимость, какой-то транспорт остановится. Одновременно, например, будет удар по энергетике и остановятся все находящиеся на маршрутах троллейбусы, еще сузится проезжая часть - вот тогда может быть коллапс, а не только из-за перекрытия мостов", - пояснил эксперт.

Чем опасна транспортная деградация

По мнению Беспалова, самая большая угроза для Киева заключается не в краткосрочном транспортном коллапсе, а в постепенном ухудшении условий передвижения по городу.

"Поэтому катастрофы с транспортом не будет, но это удушение экономики. Потому что из-за транспортной усталости человек, который два часа добирается до работы, либо уволится, либо переедет в другой город, где есть лучшие возможности для передвижения", - отметил он.

Эксперт привел пример ІТ-специалистов, которые в свое время переезжали из Киева в Винницу из-за, в частности, лучших возможностей для передвижения по городу.

"И это страшнее коллапса, потому что идет угроза транспортной деградации - когда твое завтра хуже, чем сегодня. И так происходит изо дня в день. Транспортный коллапс - это сильный спазм, головная боль. А то, что происходит у нас, - это как онкология", - сказал Беспалов.