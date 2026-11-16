Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины

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Бурное развитие ОПК в Украине привело к созданию профильных ассоциаций. Их уже есть несколько, и они лоббируют интересы игроков "оборонки": продвигают вопросы экспорта, отстаивают квоты на бронирование и тому подобное.

РБК-Украина поговорило с исполнительным директором одной из таких ассоциаций – Технологических Сил Украины – Анастасией Мишкиной о перспективах экспорта украинского вооружения, подземных заводах, попытках россиян остановить целую отрасль украинской экономики и о будущем ОПК после войны.

Главное:

В Украине есть несколько ассоциаций оборонного сектора . При этом они не конкурируют, а дополняют друг друга.

Решать вопросы мобилизации нужно не за счет ограничения ОПК . Эта отрасль обеспечивает обороноспособность страны.

Украинские производители не хотят уходить из страны . Но они постоянно думают, как диверсифицировать свои мощности.

Прекращение огня не будет означать падение потребности в оружии. Украина должна постоянно готовиться к новым возможным конфликтам.

Есть ли конкуренция ассоциаций и что с бронированием

– Расскажите, какова роль ассоциации сейчас для оборонной отрасли? Как вы сотрудничаете с другими объединениями?

– Нам часто задают этот вопрос, и мне кажется он вполне логичен, потому что действительно в оборонке сейчас работает несколько ассоциаций. Наша ассоциация (ТСУ – ред.) возникла в 2023 году "снизу": консолидировались частные производители, которые были в то время на рынке и создали ассоциацию, чтобы звучал голос частной индустрии.

Этим мы и занимаемся. Технологические Силы Украины – классическая отраслевая ассоциация, которая была создана по инициативе производителей и остается независимой. Мы постоянно работаем над адвокацией отраслевых проблем, системно работаем с государством, развиваем международное направление для поддержки экспортной деятельности и в целом стремлений Украины, чтобы нашу индустрию было видно, слышно и были общие проекты за границей.

Есть ли конкуренция между ассоциациями? Я бы сказала, что есть сотрудничество. Действительно, мы все вроде бы работаем в одном поле, но у каждого есть своя специализация, кто на чем фокусируется, у кого какие есть сильные стороны и ресурсы. Поэтому мы все пока дополняем друг друга и объединяемся там, где это важно.

И у нас, и на Западе все понимают, что общение идет через ассоциации, когда представляют мнение большой части индустрии. В политических вопросах мы как ассоциации дополнительно друг друга усиливаем. Например, мы тесно работаем над открытием экспорта. Также мы с ассоциациями объединились и дорабатывали вопрос бронирования.

У нас у каждого есть своя специализация и сильные стороны. Конкуренции нет и из-за того, что производители сами выбирают, где они хотят быть, и производитель может быть в нескольких ассоциациях. Я думаю, что в будущем мы придем к консолидации, и у нас сформируется какая-то одна большая мощная ассоциация, но сейчас мы еще растем.

– К вопросу бронирования. Как вы относитесь к нововведениям Кабмина, и является ли существенной разница в 5% забронированных?

– Очевидно, что решать проблемы мобилизации в масштабе страны нужно не за счет ограничения именно отрасли ОПК. Это наша обороноспособность. Конечно, урезание квоты до 85% (как предлагалось в первоначальной редакции - ред.) – это абсолютно недопустимо.

Поэтому отрасль единогласно выступила за 100%. Считаем ли мы, что 95% – это компромисс? Нет, не считаем, мы все равно убеждены, что должны сохранить 100% бронирования. Эти проценты можно урезать до бесконечности. В наше время оборонную отрасль нужно защищать, давать возможности людям работать, ведь сегодня есть большой спрос на людей, спрос на масштабирование производства.

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Постоянные круги переподтверждения критичности и бронирования сотрудников, доказывания, что тебе нужен этот человек, а не этот, забирают кучу времени. Государство создает сложности там, где их не должно быть.

Также сейчас должен заработать Координационный центр, в который войдут минимум 17 представителей разных институций. ТСУ его тоже видит как дополнительное препятствие при принятии решений. Учитывая все это, можно прийти к выводу: государство усложняет то, что, наоборот, стоит поддерживать.

Сейчас продолжаются наработки по поводу того, как же заработает новый механизм. Технологические Силы продолжают работать с Минобороны, обсуждать, какими могут быть условия для переходного периода, подчеркивают важность не переподтверждать критичность каждые два месяца.

Производство дронов в Украине (фото Getty Images)

Напомню, вся отрасль уже подтверждала свою критичность в августе этого года, теперь, получается, это нужно сделать заново. Это большая нагрузка на Министерство обороны, на производителей. Задержка даже в один день – это задержка производства, ведь люди могут не выйти на работу, потому что их могут просто с улицы в этот день мобилизовать. Я лично вижу, что решить проблему мобилизации такие точечные урезания бронирования сотрудников критических индустрий не помогут.

О кадрах, их нехватке и подземных заводах

– Продолжая тему рынка труда. Остается ли дефицит кадров?

– В кадрах постоянно есть потребность, ведь производители масштабируются. В целом, дефицит кадров постоянный, и он углубляется. Внутри отрасли идет конкуренция за людей, в частности, инженеров, химиков и тому подобное.

Здесь важно понимать специфику. Специалиста в оборонке нельзя заменить быстро: инженера или оператора конкретного оборудования учат месяцами, и потеря даже одного специалиста может повлиять на работу производственного участка. Именно поэтому отрасли критически необходимо 100% бронирование работников – чтобы сохранить существующий персонал.

Когда действует лимит, каждый новый работник становится для предприятия риском: нанял человека – можешь нарушить квоту. Поэтому компании начинают откладывать найм. Получается, что одной рукой государство просит отрасль масштабироваться и вкладываться в новые разработки, а другой усложняет набор людей, без которых это масштабирование невозможно.

Мне хочется, чтобы в Украине больше знали, что милтек дает широкие возможности для профессиональной реализации. Не обязательно уже быть готовым специалистом именно этого профиля – часто такого специалиста на рынке просто нет, и компании обучают под свои потребности. Но самый дешевый инструмент поддержки кадрового потенциала, который есть у государства, – это предсказуемость правил. Когда человек не знает, сохранится ли бронь, он не переходит в отрасль.

– Способны ли россияне своими точечными ударами нанести оборонке ущерб критического уровня, лишить нас какого-то конкретного вида продукции?

– Действительно, убытки у ОПК реальные. Есть много остановок производства во время тревог, повреждаются помещения и, к сожалению, теряются люди, срываются поставки… Производители активно рассредоточивают производство, чтобы обезопасить свои предприятия.

Я думаю, что ударить по всей отрасли и остановить ее объективно сложно, а вот конкретную компанию – вполне возможно, и такие случаи, к сожалению, бывают часто. Враг стремится замедлить отрасль. И ему это время от времени удается.

В ответ мы должны создавать условия, чтобы, несмотря на все то, что и так влияет на отрасль, "оборонка" не останавливалась и наращивала свои мощности.

– Правительство несколько раз за последний год говорило о подземных заводах. Это действительно выход для оборонных предприятий?

– Конечно, есть смысл и есть большая потребность в подземных помещениях. Сейчас производители чаще всего решают эти вопросы сами. По собственной инициативе "закапываются", или ищут готовые подземные помещения, релоцируются. Это, конечно, выход. Это безопасность, чтобы оставаться в Украине и продолжать производить продукцию для Сил обороны.

Действительно, совместные предприятия за границей – это тоже выход из соображений безопасности. Но очень не хотелось бы, чтобы наша "оборонка" релоцировалась за границу. И это стремление разделяют украинские производители.

Производители дронов не хотят уходить из Украины (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Почему мы боремся за все эти подземные помещения, условия и бронирование? Потому что производители хотят работать в Украине. И для этого нужно создать условия и обеспечить поддержку отрасли. Да, можно было бы смотреть прагматично, что за границей нет тревог, ограничений и проще нанимать людей, но тогда уже речь не об украинской "оборонке"…

– Совместные предприятия украинских компаний за границей – это взгляд на экспортные рынки или больше история о безопасности?

– Я бы сказала, что совместные предприятия и в целом меморандумы о сотрудничестве между странами имеют целью обмен опытом и стремление, в первую очередь, больше производить для Сил обороны Украины.

Это не просто, например, Германия, которая хочет оказать помощь Украине, дала деньги – а Германия приняла участие в совместном предприятии, получила опыт и вместе с Украиной поставила изделия на фронт.

Важно, что те проекты, которые сейчас работают в формате совместных предприятий, возвращают изделия обратно в Украину. Совместные предприятия также дают украинским производителям доступ к заказчику и к партнерским цепям поставок, к финансированию союзников, к сертификации и стандартам.

Производители хотят работать в Украине. Но со временем они будут думать, как диверсифицировать локации производства – ближе к границе или за границу, чтобы сохранять способность работать. Это уже их внутренние стратегии, и чем хуже условия дома, тем быстрее эти стратегии меняются.

Экспорт и проблемы его открытия

– К теме экспорта. Готовы ли компании экспортировать, и есть ли у них лишние объемы, не будет ли негативных последствий от него для внутреннего экспорта?

– В этом вопросе много составляющих. Давайте начну с последнего. Будут ли последствия для Сил обороны?

Внутренний рынок – всегда приоритет №1 для украинского производителя. Вопрос экспорта возникает только тогда, когда появляется избыток мощностей, которые государство не может выкупить, и недозагруженные производства. Экспорт это, в первую очередь, возможность развития и выживания индустрии в долгосрочной перспективе, дополнительные средства для дальнейших инвестиций в расширение производственных линий, восстановление, отстройки после "прилетов".

Проблема в том, что сейчас регулирование экспорта построено так, будто производителя нужно сдерживать, – вместо того, чтобы создать условия, при которых он загрузит эти мощности и заработает на новые разработки, которые пойдут на фронт.

Интересны ли наши изделия за границей? Однозначно да. Из опыта своей первой длительной заграничной командировки в роли исполнительного директора Технологических Сил Украины скажу, что и в Европе, и в США и Великобритании есть интерес к украинским изделиям, опыту применения, обучения, к работе нашей закупочной системы и тому подобное.

Ведь сегодня на Западе государственные контракты занимают годы, а в Украине дроны быстро попадают на передовую и быстро дорабатываются под потребности и задачи подразделений. Все это как комплекс опыта плюс сами изделия очень интересны за границей.

Теперь о том, почему экспорт формально открыт, а на практике не работает. Попытку запустить так называемый фаст-трек сделали в июле – постановлением КМУ № 875. Но чтобы эта процедура сработала, Минобороны должно сформировать перечень видов вооружения, которое является критическим и не подлежит экспорту, а МИД – перечень стран, куда экспортировать можно. Пока этих перечней нет, процедуре не на что опереться.

Вторая составляющая – экономическая, так называемые "ставки на экспорт". В постановлении речь идет о 20% для готовых изделий и 30% для компонентов, причем подтверждение оплаты подается вместе с заявкой. То есть производитель платит немалую сумму от потенциального (!) контракта до того, как государство примет решение о предоставлении разрешения на экспорт, да еще и при том, что механизма возврата средств в случае отказа нет. Получается плата за рассмотрение заявки, а не за предоставление разрешения.

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Больнее всего ставка бьет по компонентам, потому что там она выше. Государство одновременно требует локализовать критические компоненты и в то же время этим платежом локализацию обесценивает. Например, если китайский сенсор стоит 150 долларов, а целевая себестоимость украинского аналога – 120, то 30% снимают преимущество украинской локализации.

Технологические Силы Украины адвокатируют нулевую ставку. Понимаем, что это – политически непривлекательное решение: выглядит, будто производители не хотят платить деньги в спецфонд. Но компании и так платят немалые налоги, создают рабочие места – так же, как это работает и в других странах.

Если же плата остается, то это должна быть единая ставка не более 5% и с оплатой после фактического получения аванса по контракту, а не до рассмотрения заявки. Потому что цену на внешнем рынке определяет не производитель – ее определяют заказчик и конкурентные предложения. Дополнительный платеж или съедает экономику контракта, или повышает цену, и тогда контракт уходит к конкуренту.

Там, где есть межгосударственная договоренность, экспорт возможен, вспомним дрон-дилы, совместные предприятия. Недавно в Мадриде Президент пригласил партнеров подписывать дрон-дилы и сказал, что Украина готова делиться, потому что имеет незагруженные мощности. То есть в очередной раз политическая воля заявлена на самом высоком уровне. В то же время производитель, который имеет готовый продукт и запрос от международного партнера, до сих пор не может пройти процедуру.

Отрасль до сих пор ожидает работающий механизм экспорта, ожидает понятных правил для создания совместных предприятий и тому подобное. Здесь есть большой потенциал. В то же время все представители отрасли отмечают, что окно возможностей не вечно.

Партнеры учатся, копируют, тестируют, продают свободнее и быстрее, чем мы. И, к огромному сожалению, государство своим производителям сейчас создает препятствия для экспорта. Тогда как другие национальные экономики своим компаниям таких препятствий не устраивают. Поэтому они и могут конкурировать на международных рынках.

Что происходит с оборонными мероприятиями и что будет после войны

– Все помнят удар РФ по оборонному мероприятию под Киевом летом. Какие последствия он имел для отрасли в плане организации мероприятий?

– Во-первых, это была действительно большая трагедия. Сочувствуем коллегам. Уверена, что организаторы сделали все возможное, но никто от такого не застрахован. И сейчас, конечно, все перестраховываются. Мероприятий действительно меньше, и делать их стало сложнее.

В Киеве, например, очень сложно находить локации и уговаривать владельцев предоставить их в аренду, ведь не все хотят сотрудничать с "милтеком". С учетом требований к безопасности сегодня это должно быть обязательно подземное помещение, отсутствие публичных анонсов, проверенные участники.

При организации собственных мероприятий Технологические Силы Украины сотрудничают с соответствующими службами. Подготовка занимает время, и мы трижды думаем, нужно ли, уместно ли, безопасно ли и тому подобное.

Так, например, мы вынужденно переносим подобные мероприятия за границу. Как вот демонстрационное мероприятие в Великобритании с Министерством обороны Соединенного Королевства.

Слышим, видим, что коллеги тоже планируют такие форматы, но это очень большая финансовая нагрузка, которая ложится на производителей. Вывозить команду специалистов, получать разрешения на временный вывоз продуктов и тому подобное. Это все намного дороже, чем собраться здесь, в Украине, и пригласить иностранцев приехать к нам.

Украинские дроны востребованы на экспортных рынках (фото Getty Images)

Сейчас, действительно, существует много препятствий, много финансовой нагрузки на всех. Но мы понимаем, что ситуация с безопасностью еще долго не даст возможности вернуться к тому формату, который был, и это логично. Мы видим, что происходит каждый день за окном, и должны заботиться о безопасности и производителей, и всех гостей, которых приглашаем.

– Каким вы видите "оборонку" после режима прекращения огня? Стоит ли ожидать сокращения отрасли?

– Начну с того, что прекращение огня не будет означать падения потребности в оружии. Стоит понимать, что с нашим историческим бэкграундом мы должны всегда быть вооружены "до зубов" и с теми соседями, которые у нас есть, надо всегда готовиться, что любая пауза является временной.

Но если у нас будет достаточно вооружения, и если мы будем в союзе по безопасности, то тогда у нас войны не будет.

Если же смотреть на примеры других стран, то отрасль ждет консолидация и поглощение. Даже сейчас "оборонка" начинает консолидироваться: видим меньший прирост новых компаний, чем это происходило, например, год назад.

Также стоит отметить, что немало изделий уже имеют двойное назначение. Мы наблюдаем успешные кейсы эвакуации дронами и НРК. То есть будет волна двойного использования тех изделий, которые доказали свою эффективность на поле боя. К тому же, в мире разворачивается новая гонка вооружений и расходов на оборону. В целом в мире почти 3 трлн долларов ежегодно тратятся на оборонную продукцию.

Мы ответственны за то, как стратегически выстраиваем в наших государственных политиках работу отрасли, которая может стать хребтом дальнейшего развития. Украина должна будет отталкиваться от того, что должна обеспечивать свою безопасность самостоятельно. При поддержке партнеров, но без гарантий. Поэтому национальный ОПК – это наша основа системы безопасности, и она и в дальнейшем будет играть очень важную роль.