Понтоны в Киеве вместо мостов: помогут ли людям переправы и какие проблемы вероятны
На фоне регулярных вражеских атак, которые начали наносить ущерб мостам, в Киеве рассматривают возможность установки понтонных переправ. Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.
Реально ли установить в Киеве понтоны
Специалист рассказал, что технически установить понтоны в Киеве - реально.
"Военные их уже возводили в 40-х годах прошлого столетия", - напомнил Беспалов.
Он отметил, что "сами понтоны разворачиваются быстро", ведь это фактически "военные средства для оперативной переброски техники".
Однако кроме этого, возможно, "придется обустроить причальные постройки, проложить дорогу к понтонам".
"В реальности у нас могут пройти месяцы. Потому что эти понтоны нужно где-то достать, проверить. Спланировать, как все будет работать", - констатировал эксперт.
Он добавил, что эта фаза - в наших условиях - может длиться неограниченно долго.
"Пока все это сделается, вопрос может быть уже неактуальным", - признал Беспалов.
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Способны ли понтоны заменить столичные мосты
ПМП, или же понтонно-мостовой парк, по словам эксперта, "не рассчитан на то движение, которое обеспечивают киевские мосты".
"Конечно, понтоны могут пропускать легковые автомобили и общественный транспорт", - рассказал Беспалов.
Однако "первично они предназначены именно для военных целей - эвакуации или логистического обеспечения".
"А не для того, чтобы человек с левого берега мог поехать в офис на правый", - уточнил специалист.
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Сколько понтонных переправ нужно Киеву
Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что альтернативными переправами хотят обеспечить половину пропускной способности киевских мостов.
"По моим подсчетам, для этого должно быть 15-20 понтонных переправ", - сообщил Беспалов.
В то же время он отметил, что "их нужно будет подключать к сети, устанавливать светофоры - чтобы пропускать транспорт определенной очередностью".
И даже при таких условиях, по мнению эксперта, "высокой пропускной способности не будет".
"Так что это - нереалистично с точки зрения количества необходимых комплектов и их подключения", - добавил он.
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Какие еще трудности могут быть с понтонами
Прежде всего, по словам Беспалова, для установки ПМП "нужно иметь достаточное количество этих комплектов".
"Возможно, придется доставать их за границей", - уточнил он.
Кроме того, "есть определенные особенности в эксплуатации этих конструкций во время паводков или замерзания реки".
"Это все нужно оперативно отслеживать, обслуживать, при необходимости - заменять", - поделился эксперт по транспортному планированию.
Он сообщил также, что "ПМП - более уязвимые цели, чем железобетонные или металлические мосты".
"Если дрон попал по одному сегменту понтонной переправы, его можно заменить. Однако будут ли эти комплекты в наличии? Поэтому ПМП нужно дополнительно защищать", - объяснил Беспалов.
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Какой может быть стоимость такого решения
После закрытого заседания Киевского городского совета 1 октября в СМИ появилась информация от депутатов, будто бы создание системы понтонных переправ через Днепр оценивают в около 8 миллиардов гривен.
В то же время Беспалов отметил, что "на самом деле - непонятно, что входит в эту цирфу".
"Я пытался сам подсчитать, во сколько бы обошлись ПМП... Но нужно понимать, сколько их есть. И есть ли они вообще", - поделился он.
В любом случае, по словам эксперта, "подсчет шел на десятки миллионов долларов".
Ведь "возведение, контроль, обслуживание понтонов - это достаточно высокие затраты".
"На самом деле, если будут разворачиваться понтонные переправы (а я надеюсь - этого не произойдет), это будет очень плохой знак. Потому что речь уже пойдет о крайнем режиме функционирования, буквально выживании Киева", - подытожил специалист.
Напомним, ранее министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что в Киеве планируют начать строительство резервных дамб и понтонных переправ через Днепр.
Тем временем правила движения по мостам во время воздушной тревоги в городе изменили.
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