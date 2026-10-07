Понтоны Киев не спасут: какие решения помогут городу пережить удары по мостам

При повреждении или перекрытии мостов Киеву понадобится не одно альтернативное решение, а целая система резервных вариантов.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов .

Какие варианты рассматривают

По словам эксперта, сейчас обсуждается сразу несколько способов обеспечить передвижение по городу в случае проблем с мостами.

"Сейчас предлагают много вариантов: челночное движение железной дороги, понтонные переправы, насыпные мосты, реверсивное движение на действующих мостах", - отметил Беспалов.

Отдельно обсуждается способ защиты мостов от ударов. Среди таких идей - дымовые завесы и физическая защита отдельных конструкций.

"Кто-то из военных экспертов предположил, что у россиян может быть оптическая система наведения в Киеве, потому что очень точные удары, поэтому стоит запускать дымовые завесы на мосты во время атак", - рассказал эксперт.

По его словам, также предлагают защищать отдельные элементы мостов сетками или металлическими конструкциями.

"Еще вариант - защита отдельных элементов мостов - типа сетками, какими-то экранами, мангалами (массивными металлическими решетками, - РЕД.). Вообще, лучший способ - это ПВО, РЭБ, применение турелей с искусственным интеллектом", - сказал Беспалов.

Одного решения недостаточно

В то же время, эксперт считает, что ни один из вариантов сам по себе не сможет полностью решить проблему.

"Идей много есть, но, мне кажется, ни одна из них сама по себе не сработает. Противник за нами следит. И если мы сильно уложимся в какую-то одну идею, они начнут этому противодействовать", - пояснил он.

Беспалов привел пример городской электрички. Если сделать ее основным способом спасения транспортной системы Киева, противник может попытаться вывести из строя необходимую для ее работы инфраструктуру.

"Например, заявим, что городская электричка должна спасти Киев от транспортного коллапса. Это уже на следующий день Россия ударит по локомотиву, тяговой подстанции или контактной сети и т.д. Или будет бить по железнодорожным мостам - Дарницкому или Петровскому", - отметил эксперт.

По его словам, городу нужна не одна альтернатива, а много разных решений.

"Поэтому у нас должна быть максимальная децентрализация и диверсификация решений - много мер одновременно. Надо иметь много резервных вариантов", - подчеркнул Беспалов.

Как уменьшить нагрузку на мосты

Еще одним решением эксперт называет уменьшение самой потребности людей в дальних поездках по городу.

Речь идет о концепции 15-минутного города, при которой основные потребности человека - работа, обучение, досуг и услуги - должны быть доступны недалеко от жилья.

"На самом деле это хорошо забытая идея еще из Советского Союза - микрорайоны. Сейчас Париж пытается внедрять ее. Главный принцип - в пешей доступности должно быть все, что нужно людям: работа, обучение, досуг, услуги. Также часть людей может перейти на работать дистанционно. Все в комплексе снизит трафик и нагрузку на мосты", - пояснил Беспал.

Понтоны как крайний вариант

В то же время, эксперт считает, что полноценной замены мостам нет. Понтонные переправы могут оказаться одним из резервных решений, но не полноценной альтернативой городской мостовой инфраструктуре.

"Поэтому альтернативы мостам нет, понтоны в Киеве - крайние меры по выживанию города, которые должны контролировать военные и пускать на заезд по пропускам", - отметил Беспалов.

Он также выступил против идеи завешивать мосты защитными сетками.

"Завешивать старые мосты сетками для защиты - очень плохая идея, потому что идет дополнительная нагрузка. Поэтому самые большие надежды у нас на ПВО и РЭБ - что военные смогут лучше защищать мосты", - подытожил эксперт.