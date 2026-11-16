Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост

Сегодня утром Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом. Спутниковый снимок показывает масштаб повреждений после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Новые повреждения Крымского моста

На спутниковом снимке Крымского моста видно, что повреждено его дорожное полотно в не менее двух местах. Также арка моста имеет деформацию, ее буквально "повело".

Фото: Крымский мост после удара 16 ноября (t.me/Crimeanwind)

Также на видео от российских пропагандистов очевидно видны новые существенные повреждения Крымского моста.

Россияне уже начали "уменьшать наклон" арки после удара. Якобы это не 15 градусов наклона, а гораздо меньше, пишут местные государственные медиа.

Ранее РБК-Украина писало, что по Крымскому мосту были "прилеты" около шести утра 16 ноября.

Сейчас транспорт по мосту не ездит, хотя обещали возобновить движение к обеду.