Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Сегодня утром Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом. Спутниковый снимок показывает масштаб повреждений после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Новые повреждения Крымского моста
На спутниковом снимке Крымского моста видно, что повреждено его дорожное полотно в не менее двух местах. Также арка моста имеет деформацию, ее буквально "повело".
Фото: Крымский мост после удара 16 ноября (t.me/Crimeanwind)
Также на видео от российских пропагандистов очевидно видны новые существенные повреждения Крымского моста.
Россияне уже начали "уменьшать наклон" арки после удара. Якобы это не 15 градусов наклона, а гораздо меньше, пишут местные государственные медиа.
Ранее РБК-Украина писало, что по Крымскому мосту были "прилеты" около шести утра 16 ноября.
Сейчас транспорт по мосту не ездит, хотя обещали возобновить движение к обеду.
Кроме того, после удара по Крымскому мосту оккупационные чиновники в Крыму опасаются новых атак. Они жалуются на нехватку ПВО и недовольны действиями Москвы, заявили в партизанском движении "АТЕШ".
Также стало известно, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дроны массированно атаковали Крымский мост, но он якобы не получил значительных повреждений.
Песков отметил, что ни одно ПВО в мире не может полностью обезопасить объекты на фоне массированных ударов.