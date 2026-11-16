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Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост

15:43 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост Фото: Крымский мост после очередной атаки (t.me exilenova_plus)
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Сегодня утром Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом. Спутниковый снимок показывает масштаб повреждений после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Новые повреждения Крымского моста

На спутниковом снимке Крымского моста видно, что повреждено его дорожное полотно в не менее двух местах. Также арка моста имеет деформацию, ее буквально "повело".

Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мостАрку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мостАрку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мостАрку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост

Фото: Крымский мост после удара 16 ноября (t.me/Crimeanwind)

Также на видео от российских пропагандистов очевидно видны новые существенные повреждения Крымского моста.

Россияне уже начали "уменьшать наклон" арки после удара. Якобы это не 15 градусов наклона, а гораздо меньше, пишут местные государственные медиа.

Ранее РБК-Украина писало, что по Крымскому мосту были "прилеты" около шести утра 16 ноября.

Сейчас транспорт по мосту не ездит, хотя обещали возобновить движение к обеду.

Кроме того, после удара по Крымскому мосту оккупационные чиновники в Крыму опасаются новых атак. Они жалуются на нехватку ПВО и недовольны действиями Москвы, заявили в партизанском движении "АТЕШ".

Также стало известно, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дроны массированно атаковали Крымский мост, но он якобы не получил значительных повреждений.

Песков отметил, что ни одно ПВО в мире не может полностью обезопасить объекты на фоне массированных ударов.

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