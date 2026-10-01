Эксперт объяснил, может ли "Шахед" уничтожить мост

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили авиационный эксперт Константин Криволап и соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Может ли "Шахед" разрушить мост

"Шахед" не способен нанести мост больших разрушений, считает соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков. Особенно если этот мост такой большой, как Южный в Киеве.

"Если в одну точку бить каждый день несколькими "Шахедами", то в конце концов через недели или месяцы, возможно, удастся нанести серьезные повреждения. Но один-два локальных удара не приведут к критическому состоянию моста", - говорит Юрков.

Собеседник приводит пример Антоновского моста в Херсоне, на частичное разрушение которого было потрачено несколько десятков HIMARS. И даже при этих условиях полностью разрушить мост не удалось.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что цель ударов по мостам, в частности, 1 октября по Южному в Киеве - создание логистического коллапса во время тревоги и усиления психологического давления на население.

Криволап прогнозирует, что мосты закроют для движения минимум коммунального транспорта и киевляне не смогут перемещаться между берегами Днепра.