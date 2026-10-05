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До 12 лет тюрьмы: в КГГА объяснили, что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещено

16:14 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
До 12 лет тюрьмы: в КГГА объяснили, что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещено Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Во время вражеских обстрелов снимать и публиковать в социальных сетях последствия атак нельзя. В некоторых случаях неосторожно обнародованный контент может даже рассматриваться как преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Какой контент во время атак РФ опасен и почему

Украинцам напомнили, что во время вражеских обстрелов столицы в сети появляются фото- и видеоматериалы с последствиями атак.

Сообщается при этом, что неосторожно обнародованный материал в интернете может представлять угрозу:

  • как для местных жителей;
  • так и для безопасности столицы в целом.

"Не публикуйте контент, который может быть использован как российскими пропагандистами, так и военными РФ", - подчеркнули в КГГА.

Гражданам объяснили, что враг отслеживает и анализирует такие кадры - "чтобы корректировать повторные удары".

"Не снимайте и не распространяйте фото и видео вражеских обстрелов", - попросили людей.

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Что именно запрещено снимать и публиковать в сети

Согласно информации КГГА, в целом запрещено снимать и публиковать:

  • военные объекты;
  • перемещение техники;
  • последствия ракетных атак;
  • последствия дроновых ударов;
  • работу противовоздушной обороны (ПВО);
  • перемещение или местонахождение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований.

Отмечается, что даже один пост в социальных сетях может поставить под угрозу жизнь:

  • украинских военных;
  • спасателей;
  • медиков и гражданских.

"Которые работают или находятся на местах происшествия после обстрелов", - уточнили в КГГА.

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В каких случаях гражданам грозит лишение свободы

Украинцам сообщили, что в некоторых случаях публикация такого контента может рассматриваться как преступление.

"В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины", - уточнили в КГГА.

Так, наказание до 12 лет лишения свободы предусмотрено в контексте:

  • несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ;
  • предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

"В случае обнаружения подобных публикаций в сети сообщите о них правоохранительным органам или Службе безопасности Украины", - подчеркнули в КГГА.

До 12 лет тюрьмы: в КГГА объяснили, что публиковать в сети во время обстрелов РФ запрещеноЧто запрещено снимать и публиковать в соцсетях во время вражеских обстрелов (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как действовать во время тревоги и где искать укрытие

В заключение жителям и гостям столицы напомнили, что во время объявления воздушной тревоги:

  • нельзя находиться на открытой местности;
  • нужно сразу переходить в ближайшее укрытие.

Карту укрытий в столице можно найти онлайн:

  • либо на портале КГГА - по ссылке;
  • либо в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения ввели для жителей и гостей Киева, учитывая регулярные воздушные тревоги.

Кроме того, мы объясняли, какие маршруты наземного транспорта соединяют разные берега города.

Читайте также, как недавно изменились правила движения по мостам Киева.

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