ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Продлят ли подписку Starlink? Польша приняла решение по 29 тысячам терминалов

Украина, Пятница 20 февраля 2026 19:33
UA EN RU
Продлят ли подписку Starlink? Польша приняла решение по 29 тысячам терминалов Иллюстративное фото: терминалы Starlink обеспечивают связь во время блэкаутов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Польша передала Украине более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансировать их работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минцифры в Telegram.

Читайте также: Россияне нашли замену для Starlink: но она может выйти им боком

Министерство напомнило, что во время полномасштабной войны Starlink позволяют больницам, образовательным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время блэкаутов.

"Польша - наш стратегический и надежный партнер. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины", - сказано в заявлении.

Блокировка Starlink

Напомним, недавно Украина обратилась к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить использование спутниковой связи дронами типа "Шахед" после ряда российских терактов. В ответ Маск сообщил, что компания готова помочь.

Позже SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink автоматически отключались, если устройство двигалось быстрее 90 км/ч. Это значительно усложнило их применение на беспилотниках.

Начиная с 5 февраля на территории Украины перестали работать абсолютно все неверифицированные терминалы. Гражданские и военные могут зарегистрировать свои устройства - в Министерстве цифровой трансформации сообщили о запуске режима "белого списка".

Россияне, ища выход из затруднительного положения со Starlink, в котором оказались, обратили внимание на семьи пленных. В частности, они пытаются угрозами и требованиями заставить официально регистрировать на себя терминалы.

Подробнее о процедуре попадания в "белый список" - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Starlink Война в Украине
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"