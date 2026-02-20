Продлят ли подписку Starlink? Польша приняла решение по 29 тысячам терминалов

Польша передала Украине более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансировать их работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минцифры в Telegram .

"Польша - наш стратегический и надежный партнер. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу . Это колоссальный вклад в устойчивость Украины", - сказано в заявлении.

Министерство напомнило, что во время полномасштабной войны Starlink позволяют больницам, образовательным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время блэкаутов.

Блокировка Starlink

Напомним, недавно Украина обратилась к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить использование спутниковой связи дронами типа "Шахед" после ряда российских терактов. В ответ Маск сообщил, что компания готова помочь.

Позже SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink автоматически отключались, если устройство двигалось быстрее 90 км/ч. Это значительно усложнило их применение на беспилотниках.

Начиная с 5 февраля на территории Украины перестали работать абсолютно все неверифицированные терминалы. Гражданские и военные могут зарегистрировать свои устройства - в Министерстве цифровой трансформации сообщили о запуске режима "белого списка".

Россияне, ища выход из затруднительного положения со Starlink, в котором оказались, обратили внимание на семьи пленных. В частности, они пытаются угрозами и требованиями заставить официально регистрировать на себя терминалы.

Подробнее о процедуре попадания в "белый список" - в материале РБК-Украина.