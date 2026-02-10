Террор ради Starlink: россияне хотят восстановить связь руками семей пленных
Россияне ищут замену заблокированным Starlink и заставляют семьи пленных регистрировать терминалы на себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с пленными (КШППВ).
Минобороны во взаимодействии с Space X удалось отключить нелегальные терминалы Starlink, которые оккупанты использовали для управления дронами-камикадзе.
"Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, оккупанты обратили внимание на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требования официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев", - говорится в заявлении.
В КШППВ отметили, что россияне используют уязвимость семей пленных, для которых они являются "одноразовым ресурсом". Кроме того, официальная регистрация терминала врага позволяет идентифицировать того, кто это сделал.
"В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру, уносят жизни факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности", - сказано в заявлении.
Напомним, недавно стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах. Это давало им возможность обходить украинскую противовоздушную оборону и системы радиоэлектронной борьбы.
После этого министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что оперативно связался со SpaceX для решения такой проблемы.
Позже в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Речь идет о перечне проверенных терминалов Starlink, которые бы работали стабильно у каждого украинского пользователя, но не у врага.
Отметим, советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупанты ищут варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте.