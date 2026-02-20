Чи продовжать підписку Starlink? Польща ухвалила рішення щодо 29 тисяч терміналів

Польща передала Україні більше ніж 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансувати їх роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінцифри в Telegram .

"Польща - наш стратегічний і надійний партнер. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу . Це колосальний внесок у стійкість України", - сказано в заяві.

Міністерство нагадало, що під час повномасштабної війни Starlink дають змогу лікарням, освітнім закладам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на зв'язку навіть під час блекаутів.

Блокування Starlink

Нагадаємо, нещодавно Україна звернулася до власника SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити використання супутникового зв’язку дронами типу "Шахед" після низки російських терактів. У відповідь Маск повідомив, що компанія готова допомогти.

Пізніше SpaceX запровадила технічні обмеження: модеми Starlink автоматично відключалися, якщо пристрій рухався швидше ніж 90 км/год. Це значно ускладнило їх застосування на безпілотниках.

Починаючи з 5 лютого на території України перестали працювати абсолютно всі неверифіковані термінали. Цивільні та військові можуть зареєструвати свої пристрої - у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про запуск режиму "білого списку".

Росіяни, шукаючи вихід зі скрутного становища зі Starlink, в якому опинилися, звернули увагу на родини полонених. Зокрема, вони намагаються погрозами тапа вимогами змусити офіційно реєструвати на себе термінали.

Детальніше про процедуру потрапляння до "білого списку" - у матеріалі РБК-Україна.