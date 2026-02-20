Россияне нашли замену для Starlink: но она может выйти им боком

После потери доступа к терминалам Starlink россияне начали использовать на фронте собственную спутниковую связь. Однако она очень уязвима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ военного ВСУ в эфире "Громадського радіо".

Заместитель командира отделения коммуникаций 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Дисней" объяснил, что у россиян началась паника после того, как им заблокировали Starlink. Они потеряли основное фронтовое средство связи.

"Началась определенная паника, началась определенная суета, они на некоторое время даже прекратили какие-то движения, какие-то действия, поскольку не контролировали ситуацию и не могли дальше нормально выходить на связь со своими подразделениями, чтобы объяснять, какие действия им дальше выполнять", - сказал он.

Однако россияне имеют собственную спутниковую связь. Они начали максимально быстро перебрасывать ее на фронт, но их оборудование существенно отличается от "старлинков" - оно большое и уязвимое.

Военный объяснил, что Starlink последней генерации очень маленький, его можно разместить незаметно. А спутниковые тарелки очень большие, и должны размещаться на высоте.

"Спутниковые тарелки у них очень огромные. Спутниковая тарелка, которую используют россияне, должна быть большая и должна висеть где-то сверху деревьев, чтобы ничего ее не прикрывало и чтобы она могла получать сигнал от их спутников. Таким образом, их спутниковая связь более заметна", - отметил он.

По словам "Диснея", россияне два года назад пытались использовать такую связь, но тарелки уничтожались. Поэтому враг перешел на Starlink. Сейчас россияне вернутся к "старым путям". В каком-то смысле это даже хорошо.

"Мы будем больше понимать, где сидят их пилоты, где находятся их командиры и будем их уничтожать, уничтожать и уничтожать", - резюмировал военный.