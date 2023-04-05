Обменяют Кулинича на военных ВСУ как Медведчука: ответ ГБР и СБУ

"Что касается вашего вопроса (о возможном обмене Кулинича, - ред.), то он лежит больше в политической плоскости. Мы сегодня обсуждаем юридические аспекты", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

При этом, как отметила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, если даже обмен Кулинича и проведут, то дело против него не закроют и приговор все равно будет вынесен.

"По Кулиничу. Независимо от того, какое будет принято политическое решение (будет ли обмен, - ред.), дело будет в суде. Оно будет исследоваться после того, как он ознакомится с материалами. Судебные заседания будут проводиться. И будет приговор", - уточнила она.

Дехтяренко также добавил, что с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 2005 человек, включая и гражданских, и военных.

Задержание Кулинича

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А 16 июля 2022 года Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы.

Бывшему начальнику крымского управления Службы безопасности Украины Олегу Кулиничу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Буквально сегодня правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Появились новые доказательства, подтверждающие его связи с русским ФСБ.

Обмен Медведчука

В 2021 году Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, его подозревают в государственной измене и работе с террористическим организациям "ЛДНР".

До начала войны он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий. О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля 2022 года. Он пытался сбежать со страны.

Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. рамках одного из обменов пленными. Тогда, 22 сентября 2022 года, Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова".