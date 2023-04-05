Чи обміняють Кулініча на військових ЗСУ як Медведчука: відповідь ДБР та СБУ

"Що стосується вашого питання (щодо можливого обміну Кулініча, - ред.), то воно лежить більш у політичній площині. Ми сьогодні обговорюємо юридичні аспекти", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

При цьому, як підкреслила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, якщо навіть обмін Кулініча і проведуть, то справу проти нього не закриють і вирок все одно буде винесено.

"По Кулінічу. Незалежно від того, яке буде ухвалене політичне рішення (чи буде обмін, - ред.), справа буде в суді. Вона буде досліджуватись після того, як він ознайомиться з матеріалами. Судові засідання будуть проводитись. І буде вирок", - зазначила вона.

Дехтяренко також додав, що з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2005 осіб, включаючи і цивільних, і військових.

Затримання Кулініча

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року.

А 16 липня 2022 року Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді. Правоохоронці заявили, що Кулініч працював на російські спецслужби.

Колишньому начальнику кримського управління Служби безпеки України Олегу Кулінічу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Буквально сьогодні правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.

Обмін Медведчука

У 2021 році Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, його підозрюють у державній зраді та роботі з терористичним організаціям "ЛДНР".

До початку війни він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій. Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня 2022 року. Він намагався втекти з країни.

Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука в рамках одного з обмінів полоненими. Тоді, 22 вересня 2022 року, Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову".