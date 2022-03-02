Зеленський призначив начальника Головного управління СБУ в Криму
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенка головою Служби безпеки в Криму. Відповідний указ опублікований на сайті офісу президента.
Про це повідомляє РБК-Україна, ссылась на указ №92/2022 від 2 березня 2022 року.
"Призначити Власенка Олександра Анатолійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі.
До цього СБУ в Криму очолював Олег Кулініч. Його Зеленський призначив у жовтні 2020 року.
Відзначимо, що Володимир Зеленський призначив нового голову Київської міської Військової адміністрації. Цю посаду зайняв генерал-майор Збройних сил України Микола Жирнов.
Нагадавши, в офісі президента заявили, що поки найгарячішими точками залишаються Харків, Херсон і Маріуполь.
Також зазначається, що головною метою ворога є захоплення Харкова та Києва.