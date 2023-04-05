Расследование завершено. Появились новые доказательства сотрудничества Кулинича с ФСБ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Появились новые доказательства, подтверждающие его связи с российским ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР и СБУ.

В частности, СБУ совместно с ГБР обнародовали перехват задержанного ранее разговоров Кулинича и его куратора - бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

"Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд", - заявили правоохранители.

В силовых структурах напоминают, что сотрудники СБУ задержали Олега Кулинича еще в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с ГБР.

Тогда Кулиничу было объявлено подозрение, а именно:

государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины),

создании преступной организации (ст. 255),

самовольном оставлении места службы в условиях военного положения (ст. 407),

завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

Фото: появились новые доказательства сотрудничества Кулинича с ФСБ (dbr.gov.ua)

Отмечается, что разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался лично глава СБУ Василий Малюк.

"Служба безопасности провела беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на всевозможные процессы", - рассказал Малюк.

Среди прочего было установлено, что Олег Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Установлено, что Кулиничем курировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по заданию ФСБ экс-замсекретарем СНБО Владимиром Сивковичем и бывшым главой администрации президента Украины Андреем Клюевым.

Как выяснили правоохранители, Кулинич выполнял указания кураторов для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки "своих людей" в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекательство граждан к государственной измене.

"Этот офис в Москве является своеобразной "кротофермой". Основная его задача - сбор информации и работа по Украине. В офисе присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того, как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", - также рассказал Малюк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

При этом летом того же года Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене.

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