Миндича могут лишить гражданства, вопрос изучают юристы, - источник

Фигуранта громкого дела о коррупции в "Энергоатоме", бизнесмена Тимура Миндича, могут лишить украинского гражданства. Этот вопрос уже рассматривается юристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

Источник отметил, что сейчас ведется юридическая оценка того, может ли лишение Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его личности, следствию по делу в целом, судебным процессам и тому подобное. Президент Украины Владимир Зеленский также ожидает. Он примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов. "Чтобы никто не сомневался, будто лишение гражданства обезопасит от суда", - сказал источник.