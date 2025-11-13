ua en ru
Миндича могут лишить гражданства, вопрос изучают юристы, - источник

Украина, Четверг 13 ноября 2025 15:18
Миндича могут лишить гражданства, вопрос изучают юристы, - источник Фото: фигурант дела о хищениях в "Энергоатоме" Тимур Миндич (djc.com.ua)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Фигуранта громкого дела о коррупции в "Энергоатоме", бизнесмена Тимура Миндича, могут лишить украинского гражданства. Этот вопрос уже рассматривается юристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.

Источник отметил, что сейчас ведется юридическая оценка того, может ли лишение Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его личности, следствию по делу в целом, судебным процессам и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский также ожидает. Он примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов.

"Чтобы никто не сомневался, будто лишение гражданства обезопасит от суда", - сказал источник.

Операция "Мидас" и Миндич

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Среди фигурантов оказался бывший бизнес-партнер Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, который успел сбежать за границу.

Схема заключалась в том, что фигуранты создали в "Энергоатоме" так называемый "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов". В противном случае - угрозы не давать контрактов и вообще выбросить из списка поставщиков. Фигурантам удалось присвоить не менее 100 миллионов долларов США.

13 ноября Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича и еще одного фигуранта дела, Александра Цукермана, которому также удалось бежать из Украины. Санкции, как пояснили в Офисе президента, введены сроком на три года с возможностью продления - и в полном объеме.

При этом санкции против Миндича решением Совета национальной безопасности и обороны ввели именно как против гражданина Израиля, а не как против украинского гражданина.

Все детали скандального дела и какую именно роль выполнял в преступной организации Миндич - в материале РБК-Украина.

