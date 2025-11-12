ua en ru
Миндич законно выехал из Украины: детали от пограничников

Украина, Среда 12 ноября 2025 16:14
Миндич законно выехал из Украины: детали от пограничников Фото: Тимур Миндич (djc.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Фигурант дела "Мидас" бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины на законных основаниях. Его выезд не ограничивали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Пограничники напомнили, что в СМИ появились сообщения о том, что Миндич 10 ноября незаконно пересек границу и сбежал из Украины.

На этом фоне Государственная пограничная служба провела собственное служебное расследование, чтобы проверить слухи.

"По результатам проверки отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно. Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", - утверждают пограничники.

При этом в Госпогранслужбе уточнили, что никаких ограничений на выезд Миндича за границу установлено на тот момент не было.

Также пограничники не получали от правоохранительных органов поручений о запрете на выезд Миндича из Украины, его розыске или информировании о факте пересечения границы.

В чем подозревают Миндича

Напомним, в результате расследования НАБУ и САП установили, что Тимур Миндич являлся куратором преступной организации, которая брала "откаты" у контрагентов компании "Энергоатом".

НАБУ обнародовало пленки с разговорами участников организации, на которых Миндича называют "Карлсоном".

10 ноября, в день, когда НАБУ обнародовало результаты расследования, стало известно, что Миндич выехал из Украины.

Более детально о подозреваемом - в материале РБК-Украина.

Государственная пограничная служба НАБУ Энергоатом Коррупция Тимур Миндич
