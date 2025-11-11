ua en ru
Чернышов получил новое подозрение от НАБУ, - источники

Киев, Вторник 11 ноября 2025 19:03
Чернышов получил новое подозрение от НАБУ, - источники Фото: Алексей Чернышов, бывший вице-премьер, министр нацединства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывшему вице-премьер-министру Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Он может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram.

Информированные источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о бывшем вице-премьере, министре национального единства Украины Алексее Чернышове.

Правоохранители установили, что бывший вице-премьер посещал "прачечную", которую контролировал руководитель преступной организации в сфере энергетики. Там отмывали незаконно полученные деньги.

Согласно материалам НАБУ, фигуранту и его доверенному лицу передали в общей сложности более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

Чернышов и операция "Мидас"

Напомним, вчера, 10 ноября, в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которой могут быть замешаны украинские чиновники.

Правоохранители установили, что преступная организация брала "откаты" у контрагентов "Энергоатома".

Позже незаконно полученные деньги они отмывали в офисе в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Сегодня, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь идет об Алексее Чернышове.

Стоит заметить, что НАБУ и САП ранее уже объявляли Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.

