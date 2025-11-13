ua en ru
"Нафтогаз", "Укроборонпром" и не только: Кабмин поручил проверить ряд госкомпаний

Киев, Четверг 13 ноября 2025 20:34
UA EN RU
"Нафтогаз", "Укроборонпром" и не только: Кабмин поручил проверить ряд госкомпаний Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине пройдет комплексная проверка самых крупных государственных компаний. Соответствующее поручение дал Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Правительство поручило провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности. Особое внимание к прозрачности закупок и финансовому контролю", - подчеркнула Свириденко.

Она уточнила, что наблюдательные советы компаний "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и государственных банков должны проанализировать деятельность исполнительных органов компаний.

Если они обнаружат нарушения, должны будут принять дополнительные меры и проинформировать Кабмин. Также наблюдательные советы должны обеспечить "надлежащее и безотлагательное реагирование" на сообщения от правоохранителей о правонарушениях должностных лиц этих акционерных обществ.

Также, как добавила Свириденко, Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль больших предприятий госсектора. В частности, речь об эффективном использовании бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности.

Комплексное решение для госкомпаний

Напомним, необходимость провести масштабные проверки в государственных компаниях возникла на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", которую организовали чиновники и бизнесмены.

Премьер Юлия Свириденко сегодня, 13 ноября, рассказала, что правительство готовит комплексное решение по всем государственным компаниям, чтобы исключить возможность существования подобных схем.

Также вчера, 12 ноября, вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должности.

