ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кто такой Тимур Миндич и какие скандалы с ним связывают

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 10:49
UA EN RU
Кто такой Тимур Миндич и какие скандалы с ним связывают Фото: Тимур Миндич является совладельцем студии "Квартал 95" (из открытых источников)
Автор: Мария Кучерявец

Тимур Миндич оказался в эпицентре нового скандала. Бизнесмен якобы выехал из Украины, а Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит у него обыски.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, кто такой Тимур Миндич.

По информации источников РБК-Украина, детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу сегодня утром. Также НАБУ проводит обыски у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

Биография

Тимур Миндич родился 19 сентября 1979 года в городе Днепропетровск (ныне - Днепр).

Украинский бизнесмен, кинопродюсер, один из совладельцев Студия "Квартал 95".

Продюсировал фильмы, в частности ленты "Щуролов" и "Укус волчицы".

В целом о его детстве Миндича, образовании или раннем жизненном пути публичных данных мало. Согласно открытым реестрам, он позже вошел в бизнес-сферу и медиа-отрасль.

Также из открытых источников известно, что Миндич женат на Екатерине Вербер - дочери фэшн-директора Аллы Вербер. У супругов трое детей: две дочери и сын.
Среди бизнес-активов Миндича, согласно открытым данным:

  • компании в сфере медиа-продукции (например "Драйв Продакшн", "Вижн Медиа");
  • девелоперские и производственные компании;
  • через кипрские компании - владение правами на контент, присутствующий за рубежом.

Чем известен

В определенный момент Миндич стал совладельцем компании "Квартал 95" - творческая студия, известная в Украине своими шоу и фильмами.

Также он связан с телеканалом Kvartal TV, а также с компаниями-партнерами за рубежом: например, через кипрские структуры, которые владеют правами на контент.

В бизнес-кругах его имя упоминается как человека с широкими связями. Согласно журналистским расследованиям, он имеет близкие связи с бизнесменом Игорем Коломойским (который сейчас находится в СИЗО), а также с политической элитой Украины.

В частности, в сетях и СМИ появлялись сообщения, что именно Миндич познакомил тогда еще шоумена Владимира Зеленского с Коломойским, когда Зеленский еще только работал в "Квартале".

В 2020-2021 годах журналисты фиксировали посещение Миндичем Офиса президента Украины, что порождало ряд вопросов. Также его называли одним из ближайших личных друзей президента Владимира Зеленского.

В целом в политико-корпоративном поле Украины он фигурирует как человек, который имеет влияние, за пределами публичной роли, в частности в вопросах, связанных с госзакупками, энергетикой, медиа.

Скандалы и расследования

В 2024-2025 годах имя Миндича начало чаще появляться в контексте антикоррупционных расследований:

Так, в июле 25-го журналисты сообщили, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно возможного завладения государственными средствами.

Кроме того, сообщалось, что он может стать фигурантом американского Федерального бюро расследований (FBI).

К слову, в конце июля 2025-го СМИ писали, что он находится в Австрии и может скрываться от следствия.

Имя бизнесмена также фигурировало в контексте скандального законопроекта №12414, критикуемого за подрыв независимости антикоррупционных органов.

Принятый в спешке Радой летом проект № 12414 формально менял процедуры досудебного расследования, но содержал положения, которые ограничивали независимость НАБУ и САП, позволяя Генпрокуратуре вмешиваться в дела. Это вызвало широкий резонанс и критику в Украине и за рубежом. На улицы украинских городов молодежь вышла на протесты, которые впоследствии прозвали "карточными".

Впрочем, уже через несколько дней власти "откатили" решение. Рада приняла проект № 13533, внесенный президентом Украины, который восстановил независимость НАБУ и САП, вернув ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов.

Больше об этом в материале РБК-Украина "Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Офис президента
Новости
Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября
Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа