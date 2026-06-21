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Будет ли Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Польше: что говорят в МИД

12:56 21.06.2026 Вс
2 мин
Поедет ли Зеленский в Польшу после того, как Навроцкий лишил его Ордена Белого Орла?
aimg Татьяна Степанова
Будет ли Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Польше: что говорят в МИД Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, примет ли он участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске 25-26 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона.

Сибига сообщил, что в понедельник, 22 июня, Зеленскому будет представлен доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения.

"По итогам этого президент примет решение об участии", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что, несмотря на кризис в отношениях, будет ждать президента Украины Владимира Зеленского в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины. Мероприятие состоится 25-26 июня.

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Лишение Зеленского польского ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.

Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".

В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.

Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

От своих польских наград также отказались бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

РБК-Украина в своем материале объяснило, зачем Навроцкий пошел на эскалацию и будут ли у нее реальные последствия для Киева.

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