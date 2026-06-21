Будет ли Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Польше: что говорят в МИД

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, примет ли он участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске 25-26 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона.