Будет ли Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Польше: что говорят в МИД
Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, примет ли он участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске 25-26 июня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона.
Сибига сообщил, что в понедельник, 22 июня, Зеленскому будет представлен доклад о готовности к конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения.
"По итогам этого президент примет решение об участии", - отметил глава МИД.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что, несмотря на кризис в отношениях, будет ждать президента Украины Владимира Зеленского в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины. Мероприятие состоится 25-26 июня.
Лишение Зеленского польского ордена
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.
Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".
В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.
Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.
Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".
От своих польских наград также отказались бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
РБК-Украина в своем материале объяснило, зачем Навроцкий пошел на эскалацию и будут ли у нее реальные последствия для Киева.