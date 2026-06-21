Чи буде Зеленський на конференції з відновлення України у Польщі: що кажуть у МЗС

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи візьме участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську 25-26 червня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що, незважаючи на кризу у відносинах, чекатиме на президента України Володимира Зеленського в Гданську на Міжнародній конференції з відновлення України. Захід очікується 25-26 червня.

"За результатами цього президент ухвалить рішення щодо участі", - зазначив глава МЗС.

Сибіга розповів, що у понеділок, 22 червня, Зеленському доповідатимуть щодо готовності до конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення.

Позбавлення Зеленського польського ордена

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.

Такий крок Варшави став наслідком чергового дипломатичного скандалу між Україною та Польщею через історичні питання. Головним тригером кризи послужив указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".

У Польщі, де тему УПА пов'язують виключно з Волинською трагедією та вважають геноцидом свого народу, це рішення викликало офіційний протест МЗС і хвилю обурення серед політиків.

Глава МЗС України Андрій Сибіга на тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов теж заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.

Окрім того, посол України в Польщі Василь Боднар теж заявив про намір повернути отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Від своїх польських нагород також відмовилися колишні президенти Леонід Кучма, Вінтор Ющенко та Петро Порошенко.

РБК-Україна у своєму матеріалі пояснило, навіщо Навроцький пішов на ескалацію та чи матиме вона реальні наслідки для Києва.