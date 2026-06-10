Туск дал понять, что ждет Зеленского в Польше на конференции по восстановлению Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что несмотря на кризис в отношениях, будет ждать президента Владимира Зеленского в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины. Мероприятие ожидается 25-26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции чиновника.

Туск подчеркнул, что Зеленский является соорганизатором мероприятия, поэтому польская сторона будет приветствовать всех, кто приедет.

"Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши", - сказал он.

Премьер дал понять, что для него важно, чтобы запланированное мероприятие прошло успешно. Суть в том, что переговоры в том числе будут касается интересов Польши в восстановлении Украины.

"Посмотрим, как будет, но пока у меня нет никаких сигналов, что украинская сторона хочет как-то не учитывать это в своих планах", - отметил Туск.

Также чиновник прокомментировал инцидент, когда на днях на фоне кризиса в отношениях между странами борт Зеленского вылетел в Британию из Молдовы, а не из Польши, как это было раньше.

"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - заявил польский премьер, добавив, что помощь Польши Украине предусматривает не только военный компонент.