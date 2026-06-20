"От наших ссор выигрывает Москва". Посол Украины в Польше тоже возвращает свою награду

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть ранее полученный Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Боднара в Facebook .

Посол отметил, что украинцы воспринимают Польшу прежде всего как друга, союзника и партнера, напомнив о широкой поддержке в начале полномасштабной войны.

Он также подчеркнул, что у Киева и Варшавы было и остается много общих интересов, в частности в сфере безопасности.

Боднар подчеркнул, что на своей должности работал и работает над тем, чтобы польско-украинские отношения развивались и все вопросы решались, и отметил, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс.

"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский - друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, лишили высшей польской награды", - отметил он.

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По его словам, в условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа.

"В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я убежден, что мудрость возобладает над эмоциями, а взаимное уважение - над политической конъюнктурой", - заявил Боднар.

Фото: посол Боднар отказался от польской награды (facebook.com/Vasyl.Bodnar)

Он подчеркнул, что Украина и Польша могут иметь разные взгляды, не соглашаться друг с другом, но не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога.

"Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг - Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", - добавил посол.