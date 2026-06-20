Война наград. Почему Навроцкий отобрал у Зеленского орден и чем это грозит Украине

РБК-Украина объясняет, почему Навроцкий пошел на эскалацию и будут ли у нее реальные последствия для Киева.

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Лишение награды: президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Причина скандала: дипломатический кризис спровоцировало присвоение одному из подразделений ВСУ имени героев УПА.

дипломатический кризис спровоцировало присвоение одному из подразделений ВСУ имени героев УПА. Политическое давление: на решение Навроцкого повлияла оппозиционная партия "Право и справедливость" и внутренние выборы.

Дипломатический протест: украинские чиновники Сибига, Буданов и Боднар в знак протеста официально отказались от польских наград.

украинские чиновники Сибига, Буданов и Боднар в знак протеста официально отказались от польских наград. Риски евроинтеграции: из-за обострения конфликта Варшава может заблокировать открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, но и сама пострадать от негативных последствий.

Лишение президента Украины высшей государственной награды в Польше - это мощный символический шаг. По словам Навроцкого, Орден Белого Орла является символом высочайшего доверия Польши, "особой связи с государством и благодарности нации".

В то же время, по мнению польского лидера, решение Зеленского в конце мая присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" почетное имя Героев УПА вызывает глубокое разочарование, "поскольку оно подрывает доверие".

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РБК-Украина уже подробно писало о сути скандала и о том, почему этот случай так остро восприняли в Варшаве. Свою роль сыграло и кардинально различное восприятие истории УПА в Польше и Украине.

В сознании польского общества деятельность УПА неразрывно связана с трагическим межнациональным противостоянием на Волыни и в Галиции в 1943-1944 годах.

В то же время для большинства украинцев УПА лишена "польского" контекста. Она воспринимается прежде всего как символ вооруженного сопротивления за независимость Украины. Созданная в 1942 году, УПА сражалась прежде всего против гитлеровской оккупации, а позже - против советского тоталитарного режима.

По данным издания, инициатива о присвоении имени героев УПА исходила от самого подразделения, а президент Украины в данном случае выполнил лишь процедурную функцию.

Вместе с тем кавалерами Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II, которая в свое время инициировала первый раздел Польши, и Бенито Муссолини - фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера. И это почему-то не слишком беспокоит польские власти. Так что дело не только в УПА.

Новое обострение

Капитула Ордена Белого Орла приняла свое решение еще 8 июня, но оно было засекречено, и последнее слово оставалось за президентом Польши.

Навроцкий почти две недели не давал ему ход, очевидно, надеясь, что Зеленский отменит свое решение относительно УПА. Впрочем, сразу было понятно, что президент Украины не пойдет на такой шаг.

"В Варшаве преобладает мнение, что Киев просто тянет время, но на самом деле не собирается ничего делать для решения проблемы. Так что никакого сюрприза. Ты сказал "А", надо было сказать и "Б", - объясняет решение Навроцкого координатор программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиховский.

Кроме того, на Навроцкого оказывала давление оппозиционная партия "Право и справедливость", при поддержке которой он стал президентом.

Решение президента отменить приказ о присвоении ордена требует также контрподписи премьер-министра - Дональда Туска, с которым у Навроцкого продолжается политическое противостояние. Поэтому не последнюю роль в скандале играют внутриполитические соображения.

"Кароль Навроцкий сделал очень коварный ход. Любое решение, которое примет Дональд Туск, может обернуться против него. Если он одобрит решение Навроцкого, то это испортит его отношения с украинскими властями. Если же он не поддержит решение президента Польши, то тогда может возникнуть сильное недовольство внутри самой Польши", - говорит РБК-Украина кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский.

А это имеет критически важное значение, поскольку в следующем году в стране состоятся парламентские выборы.

Возможные последствия

В знак протеста от польских наград отказались посол Украины в Польше Василий Боднар, глава Офиса президента Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига. Дальнейшее развитие кризиса может иметь и другие последствия для обеих стран.

25 июня в польском Гданьске должна начать работу Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference). Сейчас участие в ней президента Зеленского автоматически становится маловероятным, хотя это событие общеевропейского масштаба. Собственно, и проведение самой конференции теперь под вопросом.

"В контексте противодействия российской агрессии я не думаю, что пока дело дойдет до того, что поддержка прекратится, ведь это означало бы ухудшение отношений между Польшей и западными партнерами, и это значительно подорвало бы позиции самой Варшавы", - отмечает Желиховский.

Но гораздо больше рисков для Украины в сфере евроинтеграции. Сейчас продолжается процесс открытия переговорных кластеров - сфер законодательства, которые Украина должна адаптировать, чтобы присоединиться к ЕС.

Ранее собеседники РБК-Украина, имеющие отношение к этому процессу, уверяли, что Польша не будет блокировать этот процесс. Однако, если кризис будет углубляться, то в Варшаве могут изменить позицию.

Какой будет динамика дальше - во многом зависит не только от заявлений из Киева и Варшавы, но и от практических последствий для Польши. Они точно будут иметь место, поскольку обе страны многое связывает.

"Может случиться так, что некоторые контракты не будут подписаны, в частности, если речь идет о беспилотных технологиях. Также я не исключаю, что часть украинского общества, работающая в Польше, может покинуть эту страну, возвращаясь на родину или переезжая в другие государства, если радикализация в Польше будет усиливаться. Это повлияет на экономические показатели", - рассуждает Желиховский.

Все это прекрасно понимает часть политиков в самой Польше. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание, что решение Навроцкого об ордене поддержали в Москве.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это "наконец-то" произошло. Используя традиционные "нацистские" эпитеты в адрес Зеленского, он высказал мнение, что для президента Украины, мол, и не была ценной высшая польская награда.

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий на фоне скандала призвал к сдержанности, хотя сам недавно отказался от украинского ордена.

"Из любого кризиса можно найти выход. Успех ждет тех, кто сегодня проявит сдержанность. Каждое оскорбительное слово, сказанное сегодня, надолго запечатлеется в памяти", - написал Цихоцкий в соцсети X.

С другой стороны, в Польше есть партии, заинтересованные в том, чтобы набрать на антиукраинской риторике дополнительный политический капитал перед выборами. Поэтому в дальнейшем все зависит от того, сможет ли польский политикум сохранить хладнокровие и стратегическое мышление, вместо того чтобы поддаваться эмоциям и краткосрочным расчетам.

Вопросы и ответы (FAQ):

- Почему президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла?

Официальным поводом стало присвоение одному из подразделений ВСУ почетного имени Героев УПА, что польская сторона расценила как удар по двустороннему доверию. Кроме того, на решение Навроцкого существенно повлияло внутриполитическое давление со стороны оппозиционной партии "Право и справедливость" на фоне предстоящих выборов.

- Кто из украинских деятелей отказался от польских наград из-за этого скандала?

В знак дипломатического протеста против действий Варшавы от своих польских государственных наград публично отказались министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар.

- Как скандал с орденом Зеленского может повлиять на вступление Украины в ЕС?

Главный риск заключается в возможном блокировании евроинтеграционных процессов со стороны Варшавы. Если дипломатический кризис будет углубляться, польское правительство может изменить свою прежнюю позицию и начать тормозить открытие новых переговорных кластеров, необходимых для членства Украины в Евросоюзе.

- Какие экономические последствия для Польши и Украины может иметь новое обострение?

Конфликт грозит срывом важных оборонных контрактов, в частности в сфере производства беспилотных технологий. Также из-за усиления антиукраинской риторики возможен отток украинских трудовых мигрантов из Польши в другие европейские страны, что негативно повлияет на экономические показатели Польши.