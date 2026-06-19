Сибига ответил на решение Польши по поводу Зеленского: никто не будет диктовать нам историю
Украина считает стратегической ошибкой Варшавы лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
Подробности дипломатического скандала
Глава МИД выразил сожаление, что эмоции в Варшаве заставили польских политиков пойти на неоправданные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.
На фоне таких опрометчивых действий он отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую получил в октябре 2022 года.
"Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения - даже когда речь идет о сложных и проблемных темах", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что украинская сторона никогда не стремилась к этому конфликту и в течение полутора лет активно работала над урегулированием противоречий, в частности над деполитизацией исторических вопросов и разблокированием поисково-эксгумационных работ.
Фото: Сибига вернет награду Варшаве (facebook.com/andrij.sybiha)
В настоящее время такие работы уже ведутся в Гуте-Пеняцкой по просьбе поляков.
Андрей Сибига назвал нынешнее обострение контрпродуктивным и недопустимым.
"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", - заявил глава дипломатического ведомства.
Он выразил надежду, что впоследствии польская сторона вернется к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям на фоне противодействия общему врагу в Москве.
Лишение Зеленского польского ордена
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла. Свое решение польский лидер, являющийся великим магистром ордена, объяснил необходимостью "стоять на страже чести высшей государственной награды", добавив, что будущее стран должно строиться исключительно на правде.
Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".
В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков. В то же время Варшава начала использовать исторические споры в качестве инструмента давления, что потенциально может осложнить евроинтеграцию и будущее вступление Украины в ЕС.