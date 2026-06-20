Буданов отказался от польской награды после решения Навроцкого по Зеленскому

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Буданова.

"К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к нашему народу, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла", - написал Буданов.

По его словам, это подарок московскому агрессору, который тот обязательно использует против обеих стран.

"У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории - как героические, так и трагические. Однако это должно стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство", - отметил глава ОП.

Буданов выразил убеждение, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному.

В качестве примера он отметил, что ордена "Белого Орла" до сих пор не лишили итальянского диктатора, пособника Адольфа Гитлера - Бенито Муссолини.

"Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это будет равноправное партнерство, основанное на принципах взаимного уважения", - подчеркнул глава ОП.

Фото: Буданов отказался от польской награды (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Он подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя за это самую высокую цену.

"Но, как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году президент Польши", - отметил Буданов.

Он выразил уверенность, что украинское общество - и военные, и гражданские - испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг.