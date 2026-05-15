Буданов назвал процесс, который может завершить войну

13:54 15.05.2026 Пт
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что мирный процесс между Украиной и Россией в конце концов приведет к завершению войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов заявил газете The Times.

"Я не обязан никому доверять - я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс. в его завершение и результат", - сказал Буданов.

Он отметил, что опыт работы на должности главы ГУР помогает ему в переговорах по мирному соглашению, ведь он до сих пор имеет доступ к информаторам и влиятельным людям в России.

Это дает ему фоновую информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красные линии" тех, кто сидит по другую сторону стола переговоров.

"Мы работали с ними много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними говорить", - добавил глава ОП.

Буданов создал систему для переговоров по освобождению из плена, часто опираясь на косвенные каналы внутри России для возвращения пленных украинских солдат и гражданских домой. Эти каналы теперь оказались полезными для мирных переговоров.

Мирные переговоры

Напомним, с начала 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Сейчас переговоры на паузе.

Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над Донбассом.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Базовым условием Украины для заключения мирного соглашения с Россией является то, что Киев не будет делать никаких территориальных уступок относительно текущей линии фронта.

В то же время The New York Times писало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Издание отметило, что без активной роли Вашингтона и значительного влияния на РФ перспектива достижения соглашения является призрачной.

Между тем руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и РФ движутся к заключению соглашения. По его словам, процесс завершения войны может не занять много времени.

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления на параде в Москве 9 мая сделал ряд заявлений относительно войны против Украины. По его словам, российско-украинская война якобы приближается к завершению.

Также Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Он назвал главным условием подписания финального договора.

Однако Институт изучения войны в ответ на слова главы Кремля о скором окончании войны Украине отметил, что пока нет никаких признаков того, что РФ намерена завершить агрессию.

На днях секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу выдвинул условия для завершения войны в Украине. По его словам, для этого должны быть "устранены первопричины" конфликта.

"Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом"
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
