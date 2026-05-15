Буданов назвал процесс, который может завершить войну

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов убежден, что мирный процесс между Украиной и Россией в конце концов приведет к завершению войны.

"Я не обязан никому доверять - я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс. в его завершение и результат", - сказал Буданов.

Он отметил, что опыт работы на должности главы ГУР помогает ему в переговорах по мирному соглашению, ведь он до сих пор имеет доступ к информаторам и влиятельным людям в России.

Это дает ему фоновую информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красные линии" тех, кто сидит по другую сторону стола переговоров.

"Мы работали с ними много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними говорить", - добавил глава ОП.

Буданов создал систему для переговоров по освобождению из плена, часто опираясь на косвенные каналы внутри России для возвращения пленных украинских солдат и гражданских домой. Эти каналы теперь оказались полезными для мирных переговоров.