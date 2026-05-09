Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране и назвал главное условие
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Главным условием он назвал подписание финального договора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Условия для переговоров
По словам российского диктатора, встреча на нейтральной территории возможна лишь при условии достижения конкретных договоренностей.
"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу", - подчеркнул Путин.
Приглашение в Москву
В то же время он добавил, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.
Путин отметил, что знает о готовности Зеленского к переговорам, однако призвал его приехать в столицу РФ.
"Тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву", - резюмировал он.
Помимо этого он добавил, что по его мнению, "дело в украинском конфликте идет к завершению".
Паранойя Путина паранойя Путина
Напомним, недавно стало известно, что охрана российского диктатора начала забирать у посетителей даже механические часы из-за усиления мер безопасности. Это требование, которое начало действовать с середины апреля 2026 года, распространяется на чиновников разного ранга, которые имеют личные встречи с Путиным.
В то же время в российской столице активизировали меры обороны. Вокруг Москвы начали сооружение дополнительного "кольца" противовоздушной обороны, устанавливая зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" на специальных башнях для защиты от возможных атак.
Параллельно с военными и мерами безопасности Кремль пытается изменить информационную повестку дня. По данным СМИ, российские власти сейчас ищут "образ победы", который можно было бы "продать" внутренней аудитории для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной на фоне усталости общества и экономических трудностей.