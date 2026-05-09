ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране и назвал главное условие

21:42 09.05.2026 Сб
2 мин
Путин заговорил о переговорах вне России
aimg Сергей Козачук
Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране и назвал главное условие Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Главным условием он назвал подписание финального договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: У Путина зашкаливает паранойя: охрана снимает с чиновников РФ даже часы

Условия для переговоров

По словам российского диктатора, встреча на нейтральной территории возможна лишь при условии достижения конкретных договоренностей.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу", - подчеркнул Путин.

Приглашение в Москву

В то же время он добавил, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.

Путин отметил, что знает о готовности Зеленского к переговорам, однако призвал его приехать в столицу РФ.

"Тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву", - резюмировал он.

Помимо этого он добавил, что по его мнению, "дело в украинском конфликте идет к завершению".

Паранойя Путина паранойя Путина

Напомним, недавно стало известно, что охрана российского диктатора начала забирать у посетителей даже механические часы из-за усиления мер безопасности. Это требование, которое начало действовать с середины апреля 2026 года, распространяется на чиновников разного ранга, которые имеют личные встречи с Путиным.

В то же время в российской столице активизировали меры обороны. Вокруг Москвы начали сооружение дополнительного "кольца" противовоздушной обороны, устанавливая зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" на специальных башнях для защиты от возможных атак.

Параллельно с военными и мерами безопасности Кремль пытается изменить информационную повестку дня. По данным СМИ, российские власти сейчас ищут "образ победы", который можно было бы "продать" внутренней аудитории для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной на фоне усталости общества и экономических трудностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"