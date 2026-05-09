Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране и назвал главное условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Главным условием он назвал подписание финального договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Условия для переговоров

По словам российского диктатора, встреча на нейтральной территории возможна лишь при условии достижения конкретных договоренностей.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу", - подчеркнул Путин.

Приглашение в Москву

В то же время он добавил, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.

Путин отметил, что знает о готовности Зеленского к переговорам, однако призвал его приехать в столицу РФ.

"Тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву", - резюмировал он.

Помимо этого он добавил, что по его мнению, "дело в украинском конфликте идет к завершению".