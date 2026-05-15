Буданов назвав процес, який може завершити війну

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов переконаний, що мирний процес між Україною та Росією зрештою приведе до завершення війни.

"Я не зобов’язаний нікому довіряти - я маю досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся тим, у що не вірю. Я вірю в переговорний процес. у його завершення та результат", - сказавБуданов.

Він зазначив, що досвід роботи на посаді глави ГУР допомагає йому у переговорах щодо мирної угоди, адже він досі має доступ до інформаторів та впливових людей у Росії.

Це дає йому фонову інформацію про сильні й слабкі сторони, а також "червоні лінії" тих, хто сидить по інший бік столу переговорів.

"Ми працювали з ними багато років, тому повірте, я знаю, як із ними говорити", - додав глава ОП.

Буданов створив систему для переговорів щодо звільнення з полону, часто спираючись на непрямі канали всередині Росії для повернення полонених українських солдатів та цивільних додому. Ці канали тепер виявилися корисними для мирних переговорів.