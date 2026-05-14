ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шойгу выдвинул условия для наступления мира в Украине

13:30 14.05.2026 Чт
2 мин
В России настаивают на устранении "первопричин" конфликта
aimg Валерий Ульяненко
Шойгу выдвинул условия для наступления мира в Украине Фото: Сергей Шойгу (росСМИ)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу выдвинул условия для завершения войны в Украине. По его словам, для этого должны быть "устранены первопричины" конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: Сибига назвал базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

По словам Шойгу, страна-агрессор якобы "никогда не отказывалась" от дипломатического урегулирования. В то же время он сказал, что война не может быть завершена, пока не будут устранены ее "первопричины".

В частности, секретарь совбеза РФ подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к "внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам".

"Нас интересует окончательное и полное возвращение Украины как безъядерной и внеблоковой страны. Самое главное - это должна быть страна, которая уважает права граждан, проживающих на ее территории. В этом случае нас, конечно, интересуют люди, которые говорят на русском, люди, лишенные права разговаривать на своем языке", - заявил он.

Кроме того, Шойгу вспомнил и Запад, который, по его словам, "намеренно затягивает" конфликт.

Переговоры между Украиной, РФ и США

Напомним, с начала 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

В частности, страна-агрессор настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Отметим, The New York Times писало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Издание отметило, что без активной роли Вашингтона и значительного влияния на РФ перспектива достижения соглашения является призрачной.

В то же время руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и РФ движутся к заключению соглашения. Он сообщил, что процесс завершения войны может не занять много времени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Сергей Шойгу Война в Украине
Новости
Экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение за уклонение от военной службы
Экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение за уклонение от военной службы
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес