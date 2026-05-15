Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена военнопленными "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 205 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", - сообщил Зеленский.
Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.
Защищали Украину в Мариуполе и "Азовсталь", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.
Фото: Украина и РФ провели обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - добавил президент.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя.
Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".
Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.
Самому молодому освобожденному оборонцу исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.
Травмы и подорванное здоровье
Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали с "Азовстали" ранеными.
Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек.
"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - добавил президент.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя.
Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".
Фото с обмена пленными (t.me/Koord_shtab)
Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров.
Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.
Самому молодому освобожденному Оборонцу исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.
Обмен пленными между Украиной и РФ
Напомним, более тысячи украинцев - и военных, и гражданских - находятся в плену РФ еще с 2022 года.
По словам представителя Координационного штаба, их ресурс исчерпывается, поэтому их возвращение - в приоритете.
Украина уже вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.
Перед 9 мая анонсировали новый масштабный обмен пленными "1000 на 1000", но он до сих пор не состоялся.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина уже передала списки, а задержка - исключительно на стороне России.
В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными.