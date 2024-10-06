Россияне сбросили на Константиновку сразу три авиабомбы: есть жертва и ранены

Российские военные сегодня, 6 октября, сбросили на Константиновку сразу три управляемых авиабомбы. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы областной военной администрации Вадима Филашкина.

По данным руководителя ОВА, на месте работают органы власти и все ответственные службы.

"1 человек погиб и 2 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Константиновке", - добавил он.

По его словам, из-за российской атаки повреждены:

Фото: россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы (t.me/VadymFilashkin)

"Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемых авиабомбы", - сообщил глава ОВА,

Ситуация на фронте 6 октября

Напомним, что сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ сообщил, на каком направлении зафиксировано больше всего боев за сегодня.

Мы также писали, что ранее сегодня российские войска атаковали Краматорск. В результате атаки была повреждена пожарная часть.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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