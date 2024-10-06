Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инциативу по дронам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в соцсети Х.

"Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы", - написал он.

Также в другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.

"На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах", - сообщил глава оборонного ведомства.