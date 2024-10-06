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Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инциативу по дронам

Воскресенье 06 октября 2024 21:15
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Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инциативу по дронам Фото: самолет F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Также страна-партнер анонсировала инициативу по дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в соцсети Х.

"Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы", - написал он.

Также в другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.

"На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах", - сообщил глава оборонного ведомства.

Визит министра обороны Нидерландов в Украину

Напомним, что в рамках неанонсированного визита в Украину Рубен Брекельманс встретился с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

В частности, стороны договорились об укреплении сотрудничества в авиационной коалиции. Речь идет об обучении экипажей, а также поставки вооружения и запчастей к самолетам.

Кроме того, глава Минобороны после приезда в Харьков описал, что увидел собственными глазами и как в его понимании Украина сможет защититься от обстрелов РФ.

"Разрушенные квартиры. Недостаток электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии", - подчеркнул он

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