Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места", - партизаны

Фото: Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места" (Getty Images)

Оккупанты перемещают военную технику безопасные места в Мариуполе. То же касается и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", - говорится в сообщении. По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений. "Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и вскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", - добавили в "АТЕШ".