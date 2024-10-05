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Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места", - партизаны

Мариуполь, Суббота 05 октября 2024 11:15
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Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места", - партизаны Фото: Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перемещают военную технику безопасные места в Мариуполе. То же касается и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений.

"Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и вскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", - добавили в "АТЕШ".

Ситуация в районе Мариуполя

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину. Чтобы оккупировать Мариуполь, россияне использовали тактику голода и тактику ковровых бомбардировок.

Отметим, в оккупированном Мариуполе раздался взрыв 4 октября. Синхронно с Мариуполем было громко в Бердянске и вдоль всего побережья.

Кроме того, захватчики обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя. Она была создана после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября.

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