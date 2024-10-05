Под Донецком ликвидировали более 20 военных, среди которых офицеры из КНДР, - источники

Фото: спецслужбы подтвердили удар под Донецком, где погибли военные из КНДР (Getty Images)

Из-за удара под Донецком 3 октября действительно были ликвидированы более 20 оккупантов. Среди них - военные из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибли более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи", - сообщил собеседник. По его данным, они не участвовали непосредственно в боевых действиях и прибыли для так называемого "обмена опытом".