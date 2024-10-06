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Крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян

Воскресенье 06 октября 2024 05:04
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Крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года закрыл около 20 тысяч счетов, которые принадлежали 7 тысячам российских клиентов. Финансовая организация сохранила счета исключительно людям пенсионного возраста.

Об этом сообщил представитель банка Карен Ле Канну, передает РБК-Украина со ссылкой на Frank Media.

По его словам, Bunk of Cyprus начал санацию клиентского портфеля еще с 2014 года, когда против России были введены санкции в ответ на оккупацию Крыма.

"На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%", - сказал он.

В свою очередь те счета, которые остались, в основном принадлежат гражданам РФ пенсионного возраста.

Ле Канну отметил, что при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по укреплению рисками.

"В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей политике банка, Ле Канну сообщил, что финансовая организация готова рассматривать возможные отношения с гражданам России, которые законно проживают на территории Европы, не находятся под санкциями и ведут допустимую деятельность в секторах, которые соответствуют политике банка.

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