ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Купянск подвергается тяжелым разрушениям от российских КАБов, уничтожена инфраструктура, - МВА

Воскресенье 06 октября 2024 12:15
UA EN RU
Купянск подвергается тяжелым разрушениям от российских КАБов, уничтожена инфраструктура, - МВА Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в частности КАБами. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина".

Он отметил, что российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

"Другие КАБы 250-500, это постоянно, особенно, это Левобережье, которое фактически уже уничтожено", - добавил Беседин.

Глава МВА подчеркнул, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются боевые действия по двум направлениям – на севере региона и в районе Купянска.

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты у границы и линии фронта, особенно под постоянными атаками находится Харьков. В ночь на 19 сентября оккупанты дважды нанесли удары по городу: сначала баллистическими ракетами, а затем авиационными бомбами. В результате атак в городе произошли разрушения и пожары.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 22 атаки, в ходе которых кафиры активно использовали авиацию. Однако украинские силы успешно отразили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России