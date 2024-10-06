Купянск подвергается тяжелым разрушениям от российских КАБов, уничтожена инфраструктура, - МВА

Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в частности КАБами. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина".

Он отметил, что российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

"Другие КАБы 250-500, это постоянно, особенно, это Левобережье, которое фактически уже уничтожено", - добавил Беседин.

Глава МВА подчеркнул, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".